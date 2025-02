"La priorità per la Lega è la rottamazione delle cartelle. Con tutto l'amore, anche il concordato proposto dal viceministro Leo non è stato risolutivo". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. La proposta della Lega, ha spiegato, è di una rottamazione decennale in 120 rate di pari importo "che permetta alla gente di respirare, di lavorare e di pagare". L'operazione, ha aggiunto, sarebbe indirizzata proprio a chi "vuole pagare".