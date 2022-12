Finlandia, il ministro della Difesa va in congedo parentale per due mesi: "I figli al primo posto"

Lo ha annunciato, in un lungo post su Facebook, lo stesso Antti Kaikkonen, in un gesto che per molti è stato definito "rivoluzionario": "Cari amici, abbiamo due bambini piccoli, uno di due anni e uno di sei mesi - ha scritto - Anche se il ruolo di ministro è molto importante, a un certo punto bisogna riuscire a mettere la famiglia al primo posto" . Parole che hanno fatto il giro del mondo.

Il caso Kaikkonen - Il congedo di paternità, in Finlandia - 54 giorni lavorativi coperti da un'indennità giornaliera - è quasi una routine per i padri comuni; in politica, però, il gesto di Kaikkonen è un precedente assoluto, primo in un governo dove le quattro ministre finora rimaste a casa in maternità erano tutte donne. E soprattutto primo in un governo alle prese con stravolgimenti geopolitici senza precedenti: la Russia in guerra alle porte; il lungo e complicato processo dell'adesione alla Nato appena iniziato e dulcis in fundo, una campagna elettorale imminente.

Ma Kaikkonen dice di averci pensato a lungo, ma che questa resta la soluzione migliore per lui e la sua famiglia: "Nesusno è insostituibile per il suo lavoro, nemmeno un ministro. I bambini invece sono piccoli per un attimo - scrive ancora - e voglio ricordarlo in più di semplici foto. Ogni famiglia dovrebbe prendere le decisioni migliori per se stessa. Questa è la nostra soluzione. È bello che in Finlandia ci sia l'opportunità di eguagliare il congedo familiare tra genitori e questo mio diritto lo userò volentieri. E non mi dispiace se questo potrebbe incoraggiare qualche altro papà a fare come me".

Il sostituto - Dunque, al momento si dimette da ministro della Difesa per circa due mesi. La sicurezza nazionale, assicura, "sarà in buone mani, così come il nostro processo di adesione alla Nato": sarà nominato un sostituto ad interim, Mikko Savola, dello stesso Partito di Centro da cui Kaikkonen proviene.

I precedenti - Tra i precedenti da ricordare c'è quello del premier britannico Tony Blair che nel 2000, quando ancora il congedo per i padri non era riconosciuto per legge nel Regno Unito, decise di rinunciare a diversi impegni istituzionali dopo la nascita del figlio Leo. E quello, nel 2020, dell'allora ministro per l'Ambiente Shinjiro Koizumi che era stato sommerso di critiche per aver preso due settimane di congedo parentale in Giappone.