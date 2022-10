La Finlandia costruirà una barriera di filo spinato al confine con la Russia

La Finlandia, più di 30 anni dopo la caduta della cortina di ferro, sta progettando una recinzione di filo spinato al confine con la Russia.

Helsinki ha annunciato un ampio sostegno parlamentare per sostituire le recinzioni in legno che finora servivano principalmente per impedire al bestiame di vagare attraverso il confine di 1.300 chilometri con barriere più robuste per tenere fuori russi e migranti. "Speriamo che i lavori possano iniziare il prima possibile", ha dichiarato il primo ministro Sanna Marin. La Finlandia ha visto un crescente afflusso di cittadini russi a settembre in seguito all'ordine di mobilitazione del presidente Vladimir Putin, prima di stringere le maglie e limitare pesantemente il loro ingresso.