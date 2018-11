Filippine, tribunale l'ordina arresto dell'ex first lady Imelda Marcos

Un tribunale filippino ha ordinato l'arresto dell'ex first lady Imelda Marcos dopo averla riconosciuta colpevole di sette capi d'imputazione per corruzione . La Marcos, che oggi ha 89 anni , è stata condannata a un minimo di 6 anni di reclusione fino a un massimo di 11 anni per ciascun capo d'accusa e rischia fino a 77 anni di carcere . I fatti risalgono agli anni 70, quando trasferì illegalmente a fondazioni svizzere circa 200 milioni di dollari.

L'89enne può ancora presentare appello, mossa che le consentirebbe di restare in libertà. Detta la "farfalla d'acciaio" per la sua riconosciuta influenza politica, la Marcos si distinse come figura piuttosto controversa sia all'interno sia all'esterno delle Filippine. Spesso additata come il simbolo della stravaganza durante il regno politico del marito, accumulò una lunga lista di attività e generi di lusso, tra cui la sua leggendaria collezione di oltre 2.700 paia di scarpe.



Il marito e decimo presidente filippino Ferdinando Marcos, che fu accusato di aver aver rubato dieci miliardi di dollari dalle casse dello Stato, scappò nel 1986 dopo un governo di vent'anni. Morì tre anni dopo in esilio, ma i suoi eredi in seguito tornarono a Manila e Imelda Marcos è tutt'ora formalmente un membro del Congresso.