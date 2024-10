Filippine, tempesta tropicale Trami provoca almeno 24 morti

Le diffuse inondazioni e frane provocate dalla tempesta tropicale Trami nel nord-est delle Filippine hanno provocato almeno 24 morti, travolgendo auto e spingendo le autorità a cercare motoscafi per salvare gli abitanti dei villaggi intrappolati, alcuni sui tetti. Il governo ha chiuso scuole e uffici per il secondo giorno in tutta l'isola principale di Luzon per proteggere milioni di persone dopo che la tempesta tropicale Trami ha colpito la provincia nordorientale di Isabela dopo la mezzanotte.