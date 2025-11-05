Filippine, oltre 90 morti per il tifone Kalmaegi

Il bilancio delle vittime del tifone Kalmaegi nelle Filippine ha superato i 90 morti, che ne fanno la peggiore inondazione degli ultimi anni nell'arcipelago del Sud-est asiatico. Lo rivela all'Afp un portavoce della provincia di Cebu, la più duramente colpita, secondo il quale 35 corpi sono stati recuperati da una città costiera allagata, portando il bilancio provinciale a 76. L'ufficio nazionale della protezione civile ha precedentemente confermato almeno 17 morti in altre province filippine.