Filippine, esplosione in un centro commerciale: almeno 2 morti

Almeno due persone sono morte e 21 sono rimaste ferite in seguito ad un'esplosione in un centro commerciale nelle Filippine. E' successo vicino all'ingresso del centro South Seas, a Cotabato, nel sud del Paese. La polizia ha trovato un altro ordigno inesploso nelle vicinanze. L'attacco non è stato ancora rivendicato, ma da una prima indagine gli ordigni sembrano essere simili a quelli usati in passato da militanti musulmani locali fedeli all'Isis.