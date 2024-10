Ferito nell'attentato a Charlie Hebdo del 2015, trovato morto in un hotel

Era rimasto gravemente ferito nell'attentato del 2015 alla sede di Charlie Hebdo a Parigi, rivendicato dall'Isis, è stato trovato morto il 17 ottobre. E' accaduto a Simon Fieschi, 40 anni, ex webmaster del settimanale satirico francese. Lo riferiscono la sua legale e la Procura di Parigi, che ha aperto un'inchiesta. Secondo una fonte vicina al dossier, il corpo di Fieschi, 40 anni, era in una camera d'albergo nella capitale francese. La procura sottolinea che "nessuna ipotesi" viene privilegiata. Al momento l'autopsia non ha permesso di determinare le cause del decesso.