Fed, Powell: "Usa sono il trainano per la ripresa mondiale" 

-afp

"La ripresa economica americana sta guidando quella mondiale. La domanda americana sosterrà l'attività globale". Così il presidente della Fed, Jerome Powell, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse preoccupato dell'impatto della divergenza in termini di crescita fra Stati Uniti e Europa. "Mi piacerebbe che l'Europa facesse meglio sulla crescita e sulle vaccinazioni, ma per ora non sono preoccupato per noi", ha quindi spiegato Powell.