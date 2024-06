Fecondità, Ocse: "Italia maglia nera con 1,2 figli per donna"

talia maglia nera Ocse per i figli: secondo quanto si legge nel rapporto dell'Organizzazione internazionale, "Society at a Glance 2024", il Tasso di fecondità totale "più basso si registra in Italia e in Spagna, con 1,2 figli per donna e più". La diminuzione, precisa l'Ocse nel documento, "è andata di pari passo con l'aumento dell'età in cui le madri hanno il primo figlio, cifra che è cresciuta da 26,5 anni nel 2000, in media Ocse, a 29,5 nel 2022". Fa ancora peggio la Corea "con un tasso stimato di 0,7 figli per donna nel 2023".