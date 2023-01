Usa, la pillola abortiva sarà venduta nelle farmacie: Fda ha dato il via libera

Cosa succede ora

Il mifepristone viene assunto in combinazione con un secondo farmaco chiamato misoprostolo, in genere assunto entro 10-12 settimane di gravidanza per indurre quello che è noto come aborto farmacologico. Il misoprostolo, che è comunemente usato per la gestione dell'aborto spontaneo, non è un farmaco soggetto a restrizioni e può essere facilmente ottenuto in farmacia tramite prescrizione medica. Ma le donne che vivono negli oltre dodici Stati in cui l'aborto è stato vietato dovranno probabilmente recarsi in altri Stati per ottenere il farmaco.