Fca verso un accordo negli Usa sulle emissioni diesel

Fca è vicina a un accordo con il Dipartimento di Giustizia americano per chiudere la disputa sulle emissioni diesel, nella quale è accusata di aver installato su alcune delle sue vetture dispositivi per aggirare gli standard. Secondo indiscrezioni, la soluzione del caso includerebbe anche una sanzione finanziaria oltre alla possibile nomina di un ispettore indipendente per monitorare il rispetto della compliance.