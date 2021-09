Fauci: negli Usa ancora pandemia, casi 10 volte troppo alti

Ansa

I casi di Covid in America continuano ad aumentare a un ritmo 10 volte più alto quello che sarebbe necessario per dichiarare finita la pandemia. E' quanto sostenuto dal virologo Anthony Fauci. "In un Paese delle dimensioni degli Stati Uniti non si può andare avanti con 100mila e più nuove infezioni al giorno, dobbiamo arrivare a meno di 10mila al giorno per iniziare a rilassarci", ha spiegato.