Fase 2, Berlino: presto per aprire ingressi dall'Italia e dalla Spagna

Nonostante la Germania stia programmando una riapertura progressiva delle frontiere (con il Lussemburgo già dal 16 maggio), la possibilità di ingresso da Italia e Spagna non è stata ancora presa in considerazione. Lo ha spiegato il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer, sottolineando che anche "Francia, Austria e Svizzera ritengono che sia ancora troppo presto per aprire le frontiere con Italia e Spagna, perché sono Paesi molto colpiti dal coronavirus".