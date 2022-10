Farnesina agli italiani in Ucraina: "Raccomandato lasciare il Paese"

La Farnesina ha "fortemente raccomandato" agli italiani ancora presenti in Ucraina "di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare il Paese, negli orari in cui non è in vigore il coprifuoco".

"Tale raccomandazione - si legge nell'avviso del ministero degli Esteri - vale, in particolare, per la parte orientale e meridionale dell'Ucraina, in ragione dell'intensificarsi delle attività militari in quelle aree". "Tutti i viaggi verso l'Ucraina, a qualsiasi titolo, sono assolutamente sconsigliati", si sottolinea ancora nell'avviso.