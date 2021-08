Farnesina: "Garantire passaggio sicuro agli afghani anche dopo il 31/8"

IPA

In Afghanistan "prende ora il via una seconda fase, nella quale dovranno essere studiate possibili soluzioni per poter fornire un passaggio sicuro a quegli afghani che vorranno lasciare il Paese anche dopo il 31 agosto". Per questo "occorre adottare una strategia condivisa a livello multilaterale che coinvolga tutti i principali attori internazionali, a partire dai Paesi confinanti". Lo sottolinea la Farnesina in una nota.