Farnesina: "Forte preoccupazione per Navalny, garantire le cure"

La Farnesina ha espresso "forte preoccupazione" per la notizia del deterioramento delle condizioni di salute di Alexey Navalny. Lo si legge sul profilo Twitter del ministero degli Esteri, dove si auspica che all'oppositore russo "venga garantito accesso immediato alle cure mediche di cui ha bisogno". Secondo la sua portavoce, Navalny, che è in sciopero della fame dal 31 marzo, sarebbe in fin di vita.