Farnesina: 95 profughi partiti dalla Libia per l'Italia

Sono partite dalla Libia, dirette a Fiumicino, 95 persone vulnerabili costrette a fuggire dal proprio Paese, tra cui bambini, donne vittime di tratta, sopravvissuti alla violenza e alla tortura e persone in gravi condizioni di salute, individuati dall'Unhcr in Libia.

È il terzo volo, si legge in una nota della Farnesina, in attuazione di un protocollo firmato ad aprile 2021 dai ministeri dell'Interno e degli Esteri, Unhacr, Comunità di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Tavola Valdese.