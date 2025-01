Fao, nel 2024 i prezzi alimentari mondiali sono scesi del 2%

Nel 2024 i prezzi mondiali dei prodotti alimentari sono diminuiti del 2,1% rispetto all'anno precedente. Questo è avvenuto a causa del calo dei prezzi dei cereali e dello zucchero a livello globale, come reso noto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. L'indice dei prezzi calcolato dalla Fao è diminuito del 13,3% per i cereali rispetto al 2023 e del 13,2% per lo zucchero nello stesso periodo. Questi cali sono stati in parte compensati dall'aumento del prezzo degli oli vegetali (+9,4%).