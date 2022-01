Fantacalcio, lo studio: "Può mettere a rischio la salute mentale"

Lo studio e i risultati - L'età media degli intervistati è di 33 anni e quasi il 96% è di sesso maschile. Un quarto degli intervistati (24,6%) ha affermato che il gioco ha causato un leggero peggioramento del loro umore. Dato che raddoppia se si prendono in considerazione i giocatori "forti", cioè quelli che dedicano più tempo al fantacalcio ((e che corrispondono al 20,8% del totale). Tra questi, il 34% ha inoltre affermato di provare almeno una lieve "ansia", mentre il 37% ha affermato che il gioco ha interrotto le loro vite, causando ciò che i ricercatori hanno chiamato "deficit funzionale".



A tutto ciò va aggiunto l'impatto del web e dei social, il cui cinvolgimento, secondo lo studio, ha aggiunto una "miriade di complessi processi cognitivi, psicologici e sociali che possono avere un impatto negativo sulla salute mentale.

"Per molti allenatori virtuali vincere è difficile e la sconfitta può influire sull'umore di una persona - ha spiegato al Guardian Luke Wilkins, uno degli autori dell'analisi ed esperto in psicologia dello sport - Il nostro studio mette in evidenza i benefici che il fantacalcio può portare, ma avverte anche sui potenziali aspetti negativi. Si dovrebbe fare di più per monitorare la quantità di tempo dedicata a questo gioco".