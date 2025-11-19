Intera famiglia muore in un albergo di Istanbul, ipotesi avvelenamento

Una famiglia di cittadini tedeschi con origini turche è deceduta in un albergo di Istanbul in seguito a un grave episodio di sospetto avvelenamento. I quattro, un padre, una madre e i loro due figli, avevano accusato un improvviso malessere durante il soggiorno nella struttura ricettiva. Dopo il ricovero in ospedale, i due bambini sono morti per primi, mentre la donna è deceduta nella giornata di venerdì e il marito ha perso la vita il giorno successivo. Gli organi di informazione turchi riferiscono che undici persone sono state fermate nell'ambito delle verifiche aperte dalle autorità. Per quattro di loro sarebbe già stato emesso un mandato di cattura. Gli individui coinvolti sarebbero collegati alla vendita di prodotti alimentari sospettati di essere contaminati, anche se gli accertamenti condotti finora non hanno chiarito in modo definitivo l'origine dell'avvelenamento. I decessi potrebbero essere riconducibili a un contatto con un insetticida utilizzato per la disinfestazione dell'hotel.