Facebook mantiene il "blocco" nei confronti di Donald Trump

Facebook non ha intenzione di ripristinare l'account di Donald Trump, anche dopo l'annuncio da parte dell'ex presidente Usa di candidarsi a un secondo mandato alla Casa Bianca.

Il tycoon era stato "bandito" dal social network dopo l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Tuttavia potrebbe non dover aspettare a lungo per tornare sulla piattaforma, dato che la sua sospensione sarà riconsiderata il 7 gennaio 2023. Un cambiamento sarà comunque immediato: in qualità di candidato, Trump non sarà più oggetto dei controlli di Facebook. Questo perché, secondo le regole del social, i commenti dei funzionari eletti e dei candidati alle cariche non sono soggetti a verifiche dei fatti.