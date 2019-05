Facebook,capo sicurezza personale di Zuckerberg accusato di molestie

Il capo della sicurezza personale di Mark Zuckerberg è stato accusato di molestie e commenti razzisti e omofobi, anche nei confronti di Priscilla Chan, moglie dell'amministratore delegato di Facebook. Ad accusare Liam Booth, ex Secret Service, sono alcuni ex dipendenti della famiglia Zuckerberg. Booth è stato per il momento messo in congedo, mentre la famiglia Zuckerberg condurrà le indagine appropriate.