Export grano, Borrell sente Guterres: "Garantire ripresa trasporti"

L'export grano torna sui tavoli dei negoziatori della crisi Ucraina. L'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep Borrell, ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres "per discutere dell'accordo sul Mar Nero e coordinare le azioni per garantire l'esportazione di grano e fertilizzanti dall'Ucraina". "La Russia deve tornare all'accordo per consentire un corridoio marittimo che permetta agli alimenti di raggiungere il mondo. L'Ue farà la sua parte per contrastare la crisi alimentare globale", ha scritto, in un tweet, lo stesso Borrell.