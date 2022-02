Ex docente minaccia strage, tutta università di Los Angeles in Dad

-afp

La Ucla di Los Angeles, una delle più prestigiose università americane, ha deciso di adottare la didattica a distanza per i suoi 44.500 studenti dopo che un ex docente di filosofia ha postato su internet un manifesto minaccioso di 800 pagine e un video altrettanto allarmante intitolato "Philosophy Ucla (Mass Shooting)", ossia "Filosofia Ucla (strage di massa)". Un portavoce dell'ateneo ha riferito che si ritiene che l'autore, Matthew Harris, 31 anni, non sia vicino al campus ma che i dirigenti hanno preso questa decisione per un eccesso di prudenza.