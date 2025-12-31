Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
dopo il guasti

Eurostar: "Riprendono tutti i servizi, ma possibili ritardi"

Circolazione dei treni riprostinata dopo che un problema tecnico ha interrotto le operazioni per diverse ore

31 Dic 2025 - 07:35
© Afp

© Afp

La compagnia ferroviaria Eurostar ha annunciato la ripresa del servizio tra Londra e il continente, dopo che un problema tecnico ha interrotto le operazioni per diverse ore, ma ha avvertito di possibili disagi. "Prevediamo di attivare tutti i nostri servizi oggi, ma a causa dell'impatto in corso potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto", si legge sul sito web ufficiale di Eurostar. 

eurostar