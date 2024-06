Europei, nel Canton Ticino arrivano le multe per il tifo “selvaggio”

Per preservare la quiete ed evitare “concerti” di clacson o cori, in alcune zone sarà impedito il transito automobilistico. È possibile, dunque, che siano chiuse strade o architettate deviazioni per convogliare il traffico lontano dai centri urbani e verso corsie controllate. A Lucerna, ad esempio, non saranno tollerate “strombazzate” nelle vicinanze di ospedali, case di riposo o quartieri residenziali.

Precedenti positivi Negli ultimi vent'anni la Svizzera non ha quasi mai avuto problemi di ordine pubblico in occasione di Europei o Mondiali di calcio. A eccezione di alcuni casi nel Canton Berna e Basilea Città, infatti, non sono stati registrati episodi di scontri o eccesso di tifo tali da rendere necessario l'intervento della polizia.