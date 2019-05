Europee in Olanda, exit poll: nessun seggio al partito anti-migranti

Si profila una dura sconfitta per il partito anti-migranti alle Europee in Olanda . Se il nuovo exit poll, firmato GeenPeil, dovesse rivelarsi esatto la forza politica di Geert Wilders , stretta alleata della Lega , potrebbe non ottenere neppure un seggio al Parlamento Ue. Fuori anche i socialisti. Stando alle nuove analisi, che hanno esaminato 732 seggi su 9000, i laburisti di Frans Timmermans avrebbero conquistato 6 seggi sui 26 spettanti all'Olanda.

Il partito dell'ultra destra ferma l'alleato di Salvini - Col resto dell'Ue che andrà alle urne da oggi, 24 maggio, a domenica, il voto olandese mostra il declino nel sostegno ai partiti anti-Ue, in particolare nel Pvv, alleato di Matteo Salvini e Marine Le Pen. Secondo una prima analisi, l'astro nascente dell'estrema destra olandese Thierry Baudet, col suo Forum voor Democratie (FvD) ha drenato voti al Pvv, senza tuttavia consolidare la sua forte performance alle provinciali di marzo, conquistando solo tre seggi.



Salvini: "Gli exit poll hanno sempre cannato" - "Sul voto in Olanda non commento anche perché gli exit poll hanno sempre 'cannato'". Risponde così il leader della Lega, Matteo Salvini, a una domanda di Radio Radicale sul voto olandese che vedrebbe una sostanziale tenuta dei laburisti. "Questa volta - ha poi aggiunto - in Europa si parla di elezioni aperte sull'esito finale anche perché abbiamo alleanze ampie in tutta Europa per cambiare le regole".