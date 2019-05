Europee, Europarlamento: stime affluenza al 51%, record da 20 anni

Le stime dell'affluenza al voto in queste elezioni europee sono "le più alte mai registrate negli ultimi 20 anni", con il 51% per i Ventisette, che potrebbe essere rafforzato o ridotto di un punto percentuale (in una forchetta 49%-52%), quando arriveranno, dopo le 23, anche i dati del Regno Unito, che per ora mancano. Lo ha detto il Jaume Duch, portavoce capo del Parlamento europeo.