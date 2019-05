Europee, boom per la Le Pen: primo partito in Francia | E chiede lo scioglimento del Parlamento

Il capolista del Rassemblement National alle Europee, Jordan Bardella, dopo i primi exit poll parla di una "lezione di umiltà" per il presidente Emmanuel Macron. "Questa mobilitazione inedita in un'elezione europea da oltre 25 anni dimostra un sussulto popolare", ha dichiarato, aggiungendo che il presidente che ha "trasformato questo scrutinio in un plebiscito". "Lui e la sua politica sono stati respinti". "Anche l'Unione europea ha cambiato. Deve ormai cambiare la sua politica sociale, economica e migratoria".



Grande affluenza ai seggi - Spettacolare progressione dell'affluenza in Francia. Secondo le proiezioni annunciate dall'istituto Elabe per BFM-TV, il livello di partecipazione degli elettori francesi alle odierne elezioni europee è stato del 52% contro il 42,3% del voto Ue del 2014. Quasi dieci punti in più.



L'Eliseo parla di "risultato onorevole" - La lista de La Republique en Marche, guidata da Nathalie Loiseau, arrivata seconda alle Europee vinte - secondo gli exit poll - dal Rassemblement National di Marine Le Pen, ha ottenuto "un risultato onorevole", che dimostra che "la maggioranza presidenziale tiene duro". Lo fa sapere l'entourage del presidente Emmanuel Macron. "Non si è mai visto un partito al potere - fanno sapere le fonti - ottenere un risultato alle europee così alto rispetto alle presidenziali".(



Anche in Francia boom dei Verdi,terzo partito - Sorpresa della lista Europe-Ecologie le Verts in Francia. Secondo le prime stime diffuse da France 2, i Verdi guidati da Yannick Jadot sono il terzo partito alle Europee, con il 12,8% dei voti, scavalcando la destra dei Republicains dati all'8,3%. Socialisti e France Insoumise di Melenchon a pari merito con il 6,7%, entrambi oltre la soglia di sbarramento del 5%. Il capolista di Europe Ecologie Les Verts, Yannick Jadot, in una breve dichiarazione dopo l'exploit alle elezioni europee, plaude alla "onda verde europea" degli ecologisti. "Anche i francesi vogliono che l'ecologia sia al centro della loro vita. Vogliamo che l'ecologia diventi la matrice che faccia evolvere la nostra società", ha proseguito il terzo classificato del voto Ue in Francia, dopo gli ottimi risultati degli ecologisti anche in Belgio e in Germania