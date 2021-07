Euro 2020, scontri tra polizia e tifosi inglesi fuori dallo stadio di Wembley 

Getty Images

La polizia britannica è intervenuta fuori dallo stadio di Wembley, prima dell'inizio della finale degli Europei fra Inghilterra e Italia, per fermare diverse decine di tifosi locali che avevano scavalcato le transenne per entrare nella zona di sicurezza esterna. Non si registrano però al momento feriti o conseguenze gravi: secondo la polizia, nessuno sarebbe entrato nello stadio senza biglietto.