Euro 2020, funzionario Oms: "Devastante contagio in diretta"

Ansa

"Dovrei divertirmi a guardare il contagio avvenire davanti ai miei occhi? La pandemia Covid non si prende una pausa. La variante Delta approfitterà di persone non vaccinate, in ambienti affollati, senza mascherine. Devastante". E' il monito di Maria van Kerkhove, funzionario dell'Oms, in relazione alle immagini delle folle di tifosi italiani e inglesi all'interno dello stadio di Wembley e per le strade dei rispettivi Paesi per la finale Euro 2020.