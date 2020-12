Etiopia, Unhcr: oltre 50mila persone in fuga verso il Sudan

Twitter

L'Unhcr, l'Agenzia Onu per i rifugiati, in collaborazione con le autorità locali, ha registrato quasi 50mila rifugiati etiopi entrati nel Sudan orientale, alcuni dei quali hanno riferito di aver dovuto sfuggire a gruppi armati per potersi mettere in salvo. nella Nella regione settentrionale del Tigray è in corso un conflitto tra il governo federale e l'amministrazione locale.