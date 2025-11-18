Virus Marburg in Etiopia: accertati tre morti e avviate misure preventive

L'Etiopia ha confermato tre decessi attribuiti al virus emorragico Marburg, individuato in una zona del Paese situata al confine con il Sud Sudan. Il ministro della Salute Mekdes Daba ha reso noto che il governo, che venerdì ha ufficialmente dichiarato l'epidemia, ha effettuato test su 17 casi sospetti registrati nella regione di Omo. Il ministro ha spiegato che al momento non risultano casi attivi, precisando tuttavia che le autorità sanitarie stanno adottando misure preventive per contenere ogni possibile rischio di diffusione. Un team dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dei Centri Africani per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie è stato inviato nell'area per supportare le attività di verifica, di laboratorio e di controllo epidemiologico.