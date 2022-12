Etiopia, autorità Tigray: dopo cessate il fuoco forze eritree hanno ucciso ancora

Le forze eritree presenti nel Tigray, regione dell'Etiopia, hanno ucciso 111 persone, ne hanno ferite altre 103 e hanno distrutto 241 case nel periodo successivo alla firma dell'accordo di cessate il fuoco siglato a Pretoria fra il governo etiope e i ribelli del Fronte di liberazione popolare del Tigray il 2 novembre.

Lo ha denunciato il Centro locale per il coordinamento delle emergenze in un rapporto redatto nella settimana tra il 17 e il 23 novembre, denunciando la prosecuzione degli attacchi da parte dei militari eritrei in violazione di quanto accordato fra le parti in conflitto.