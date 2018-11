Etiopia, scoperta una fossa comune con 200 cadaveri

In Etiopia è stata scoperta dalla polizia una fossa comune con 200 cadaveri nell'area tra le regioni di Oromia e Somali. Lo ha reso noto l'emittente Fana Broadcasting, spiegando che gli agenti stavano eseguendo un'indagine per cercare prove di presunti abusi commessi dalle forze fedeli all'ex presidente della regione Somali, Abdi Mohammed, attualmente in carcere. Le autorità hanno 14 giorni per estrarre i corpi ed eseguire le autopsie.