Etiopia, raid su un campo profughi nel Tigray: almeno 56 morti

Ansa

Almeno 56 persone sono state uccise e altre decine sono rimaste ferite in un attacco aereo sferrato su un campo per sfollati nel nord dell'Etiopia. Il raid è stato compiuto su una scuola nella città di Dedebit, nella regione etiope del Tigray. Le forze governative combattono contro i ribelli nell'area da oltre un anno, in una guerra che ha già causato migliaia di morti.