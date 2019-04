Etiopia, morto l'ex presidente Negasso Gidada

E' morto, all'età di 75 anni, l'ex presidente dell'Etiopia, Negasso Gidada. Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro etiope, Abiy Ahmed. Secondo i media, Negasso è morto in Germania, dove era in cura per una malattia non specificata. Fu il primo presidente dell'Etiopia dopo che il Paese divenne una repubblica parlamentare.