Etiopia, 22 persone uccise in un villaggio nella regione dell'Oromia

Almeno 22 persone sono state uccise in Etiopia in un villaggio nello Stato regionale dell'Oromia, come dicono funzionari citati dalla Bbc. Alcuni rapporti indicano che le vittime sono state uccise nelle loro case, altri che sono state portate via da una chiesa e fucilate in una foresta. Altre 20 persone, invece, sono state rapite e successivamente liberate. La maggior parte delle vittime apparterrebbe al gruppo etnico Amhara.