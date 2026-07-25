Tre autopompe e due veicoli dei vigili del fuoco sono andati distrutti nell'incendio. Il capo dei vigili del fuoco, Rick Hylton, ha affermato che l'incidente è stato "uno degli interventi più difficili e complessi a cui il servizio antincendio e di soccorso della contea dell'Essex ha risposto negli ultimi anni". Elogiando la "notevole professionalità, il coraggio e l'impegno" delle squadre di soccorso, ha poi esortato il pubblico a non speculare sulle cause dell'incendio finché l'indagine è in corso. Più di 100 vigili del fuoco erano sul posto al culmine dell'incidente.