Nell'Essex, più precisamente nelle Highlands Farm vicino al villaggio di Rettendon, sono almeno 20 i vigili del fuoco trasportati in ospedale dopo che un incendio, che ha devastato un capannone industriale, si è propagato a un deposito di fertilizzanti provocando una forte esplosione. A riportarlo è la Bbc che precisa come quattro abbiano riportato ferite lievi, mentre 16 sono stati sottoposti a controlli precauzionali per problemi come la perdita dell'udito in seguito all'esplosione.
"Uno degli interventi più complessi degli ultimi anni"
Tre autopompe e due veicoli dei vigili del fuoco sono andati distrutti nell'incendio. Il capo dei vigili del fuoco, Rick Hylton, ha affermato che l'incidente è stato "uno degli interventi più difficili e complessi a cui il servizio antincendio e di soccorso della contea dell'Essex ha risposto negli ultimi anni". Elogiando la "notevole professionalità, il coraggio e l'impegno" delle squadre di soccorso, ha poi esortato il pubblico a non speculare sulle cause dell'incendio finché l'indagine è in corso. Più di 100 vigili del fuoco erano sul posto al culmine dell'incidente.