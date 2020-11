Esplosione in una miniera in Colombia: almeno due morti

-afp

Due persone sono morte in un'esplosione avvenuta all'interno di una miniera a Topaga, nel dipartimento di Boyacà, in Colombia. L'incidente è stato provocato dall'accumulo di gas metano e ha causato un crollo all'interno della galleria. Altre tre persone sono rimaste intrappolate e sono state tratte in salvo dai soccorritori. Il sindaco Alvaro Henry Barrera ha riferito che la miniera non disponeva delle autorizzazioni.