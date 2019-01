Esplosione a Parigi, due italiani feriti: una in gravi condizioni

Due italiani sono rimasti feriti nell'esplosione avvenuta per una fuga di gas in un panificio nel centro di Parigi. Una ragazza che lavora in un hotel della zona è ricoverata in gravi condizioni. Non destano preoccupazioni, invece, le condizioni dell'altro connazionale, il videomaker Valerio Orsolini, che ha riportato un taglio sopra l'occhio. In tutto sono 36 i feriti: tra loro, 5 sono in pericolo di vita (3 civili e 2 vigili del fuoco).