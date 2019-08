Eskilstuna, la città svedese dover per chiedere l'elemosina serve una licenza

Pagare per chiedere l'elemosina. È la nuova "tassa" che ha introdotto l'amministrazione di Eskilstuna, città a ovest di Stoccolma, in Svezia, dove sarà necessaria una licenza per chiedere denaro in strada. Valida tre mesi, l'autorizzazione, che costa circa 23 euro, può essere ottenuta compilando un modulo (online o di persona presso una stazione di polizia) e presentando un documento d'identità. Chi sarà sorpreso a mendicare senza licenza rischia una multa fino a 375 euro.