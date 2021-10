Eruzione alle Canarie, altre 3.500 persone confinate in casa

Afp

Alle Canarie, dove continua l'emergenza per l'eruzione del vulcano Cumbre Vieja, altre 3.500 persone sono state confinate in casa a La Palma, secondo quanto riferisce la stampa spagnola. La misura è stata decisa a causa del peggioramento della qualità dell'aria, con alti livelli di tossicità provocati dall'impatto della lava con l'acqua del mare. In precedenza già ad altre 4.600 persone era stato imposto l'obbligo di restare in casa.