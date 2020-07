Erdogan: preserveremo patrimonio di Santa Sofia, da noi libertà di culto

"Restituendo Santa Sofia alla sua funzione di moschea preserveremo il suo patrimonio culturale, come hanno fatto i nostri antenati". Lo ha sottolineato il presidente turco Recep Erdogan, difendendo la decisione di riconvertire il museo in moschea. "C'è un luogo di culto per 460 non musulmani in Turchia, mentre in Europa ce n'è uno per 2mila musulmani", ha aggiunto Erdogan, sostenendo che il suo Paese garantisce la libertà di religione.