Erdogan accusa gli Usa: "Finanziano il terrorismo in Siria"

"Gli Stati Uniti mandano armi alle organizzazioni terroristiche in Siria".

Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante una conferenza stampa trasmessa dalla tv di Stato Trt dopo avere partecipato alla preghiera del venerdi' in una moschea di Istanbul. Il presidente turco ha affermato che, oltre a dare armi, gli Usa addestrano i militanti curdi siriani che Ankara ritiene terroristi. Erdogan ha fatto sapere che, "se ci sarà l'occasione", discutera' della questione con il presidente americano Joe Biden a margine dell'Assemblea generale dell'Onu in programma a New York dal 13 settembre.