Epstein, dem Usa pubblicano nuove foto con Chomsky e Gates

I dem della Commissione di Vigilanza della Camera Usa hanno diffuso altre cinque fotografie provenienti dalla proprietà di Jeffrey Epstein. Le immagini, pubblicate senza ulteriore contesto, includono un passaporto ucraino con indicazione di sesso femminile, il filosofo Noam Chomsky su un aereo con Epstein, e Bill Gates in posa per una foto con una donna il cui volto è stato oscurato. Le foto comprendono anche uno screenshot di un estratto di una conversazione via sms, in cui una persona discute dell'invio di ragazze. Una quinta fotografia mostra il piede di una donna con scritta sopra una citazione di "Lolita", il romanzo di Nabokov.