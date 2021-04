Epidemia Covid, Usa pronti a spedire in India sostanze per fare vaccini

Ansa

Gli Stati Uniti spediranno in India alcune materie prime necessarie per la produzione del Covishield , la versione indiana del vaccino AstraZeneca. L'amministrazione Biden ha infatti deciso di rimuovere parzialmente il divieto di esportazione di tali sostanze necessarie per realizzare i vaccini. Dagli Usa arriveranno anche altre forniture come ossigeno e tute protettive per gli ospedali.