Energia, fonti: Draghi chiede un summit Ue straordinario

Mario Draghi ha chiesto al Consiglio europeo di convocare un summit straordinario sull'energia nelle prossime settimane.

E' quanto si apprende da Bruxelles. La proposta sarebbe sostenuta anche da altri Paesi Ue, tra i quali la Francia. Sul price cap per il gas l'Olanda fa sapere di non essere contraria per principio ma chiarisce: "Sulla base delle prove che abbiamo, pensiamo che potrebbe non funzionare come alcuni pensano".