Enac: nessuna indicazione che comporti stop voli su Il Cairo

L'Ente nazionale per l'aviazione civile fa sapere che "al momento non sono state diramate dalle competenti Autorità di prevenzione al terrorismo informazioni che comportino l'adozione del provvedimento di sospensione" dei voli da e per Il Cairo. Sabato Lufthansa e British Airways avevano bloccato la tratta per "questioni di sicurezza". La compagnia di bandiera tedesca domenica ha ripristinato i voli sulla capitale egiziana.